ديوان المحاسبة ومركز نظم الموارد الحكومية يُوقّعان اتفاقية

وتهدُف الاتفاقية إلى تعزيز التكامل والتعاون المشترك بين الديوان والمركز، وتوظيف كامل الإمكانيات والخبرات لتحقيق الربط الإلكتروني بين منصة "اعتماد" ومنظومة الرقابة الإلكترونية "شامل"؛ لتلقي كافة بيانات ومستندات وعقود وحسابات ورواتب الجهات الحكومية المشمولة برقابة الديوان؛ بما يتفق مع الأهداف الاستراتيجية للمركز الوطني لنظم الموارد الحكومية، والتوجه الاستراتيجي للديوان العام للمحاسبة، في ظل جهود الديوان إلى أتمتة العمل الرقابي عبر منظومته الرقابية، والتحول الرقمي نحو التدقيق الآلي باستخدام الذكاء الاصطناعي وإدارة المعرفة.