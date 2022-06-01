ديوان المظالم يطلق خدمة للاعتراض أمام المحكمة الإدارية العليا عبر "معين"

ويمكن لأطراف الدعاوى وممثليهم الاستفادة من الخدمة بالدخول على منصة "معين" الرقمية واختيار الخدمات القضائية، ومن ثم تسجيل الدخول بالهوية الوطنية وكلمة المرور، ثم اختيار خدمة طلب اعتراض أمام المحكمة الإدارية العليا وتقديم الاعتراض وإرفاق ما يلزم.