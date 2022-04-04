محليات

ذات الطلقة الواحدة .. لوكهيد مارتن تصنع صواريخ "ثاد" إضافية لصالح السعودية

المملكة وافقت على مشروعي توطين صناعة منصات الإطلاق وحاويات الصواريخ
ذات الطلقة الواحدة .. لوكهيد مارتن تصنع صواريخ "ثاد" إضافية لصالح السعودية
صاروخ ثاد
خالد علي

أعلنت منشاة "لوكهيد مارتن" الأمريكية في "كامدن" أنها ستساعد في صناعة صواريخ اعتراضية إضافية للدفاع "THAAD" لصالح المملكة العربية السعودية .

وتفصيلاً، أوضحت تقارير متخصصة أن "لوكهيد مارتن" تعمل على نتائج صواريخ وأجهزة ذات الطلقة الواحدة لدعم المبيعات العسكرية الخارجية الأمريكية إلى المملكة العربية السعودية .

وأعلنت السعودية، في مارس الماضي، عن اتفاق مع شركة لوكهيد مارتن الأميركية، لتصنيع أجزاء من منظومة "ثاد" الصاروخية للدفاع الجوي في المملكة.

وأعلنت الهيئة العامة للصناعات العسكرية، عن موافقتها على "مشروعي توطين صناعة منصات إطلاق صواريخ الاعتراض بالإضافة إلى تصنيع حاويات الصواريخ محلياً، مشيرة إلى أن هذا سيتم "بالتعاون مع شركة لوكهيد مارتن العربية السعودية المحدودة، التي تأتي كأحد مشاريع توطين منظومة الدفاع الجوي الصاروخي (ثاد)".

يذكر أن شركة لوكهيد مارتن العربية السعودية المحدودة، هي الفرع المحلي للشركة الأم الأميركية.

وتسعى المملكة لتوطين أكثر من 50% من إنفاقها على المعدات والخدمات العسكرية بحلول العام 2030 .

الهيئة العامة للصناعات العسكرية
شركة لوكهيد مارتن
صواريخ الاعتراض
THAAD
صواريخ ثاد

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