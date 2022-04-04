ذات الطلقة الواحدة .. لوكهيد مارتن تصنع صواريخ "ثاد" إضافية لصالح السعودية

وأعلنت الهيئة العامة للصناعات العسكرية، عن موافقتها على "مشروعي توطين صناعة منصات إطلاق صواريخ الاعتراض بالإضافة إلى تصنيع حاويات الصواريخ محلياً، مشيرة إلى أن هذا سيتم "بالتعاون مع شركة لوكهيد مارتن العربية السعودية المحدودة، التي تأتي كأحد مشاريع توطين منظومة الدفاع الجوي الصاروخي (ثاد)".