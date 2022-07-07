محليات
"ذروة الممطرة وحبات برد".. تَعرف على توقعات "الحصيني" لأجواء الخميس
تَوقع أن تكون الحرارة اليوم أقل من معدلاتها السنوية في مثل هذا الوقت من السنة
أكد خبير الطقس والمناخ، عضو لجنة "تسميات المناخية" عبدالعزيز الحصيني، أن أجواء المملكة خلال الـ"24" ساعة القادمة من اليوم الخميس حتى صباح الجمعة 9 ذي الحجة، تشهد ذروة الحالة الممطرة على سلطنة عمان وجنوب المنطقة الشرقية من السعودية؛ حيث يُتوَقع أمطار من متوسطة إلى غزيرة وحبات برد وسيول.
وأضاف "الحصيني" أن الأمطار من خفيفة لمتوسطة، وتمتد إلى الإمارات ومرتفعات جازان.
ولفت في تغريدات على حسابه بتويتر إلى سيادة أجواء حارة على معظم مناطق المملكة والخليج نهارًا ومعتدلة فجرًا، ومتوقع أن تكون الحرارة اليوم الخميس أقل من معدلاتها السنوية في مثل هذا الوقت من السنة على معظم المملكة والخليج، بجانب رياح مغبرة من متوسطة لشبه قوية على أجزاء من المملكة.