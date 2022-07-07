"ذروة الممطرة وحبات برد".. تَعرف على توقعات "الحصيني" لأجواء الخميس

ولفت في تغريدات على حسابه بتويتر إلى سيادة أجواء حارة على معظم مناطق المملكة والخليج نهارًا ومعتدلة فجرًا، ومتوقع أن تكون الحرارة اليوم الخميس أقل من معدلاتها السنوية في مثل هذا الوقت من السنة على معظم المملكة والخليج، بجانب رياح مغبرة من متوسطة لشبه قوية على أجزاء من المملكة.