"ذيب لتأجير السيارات": تحرص على تكرار نيلها شهادات ISO45001 وISO14001 للصحة والسلامة والبيئة وشهادة 9001ISO لمعايير إدارة الجودة

من جهته، قال الرئيس التنفيذي للشركة نايف الذييب: نحرص دائمًا في "ذيب لتأجير السيارات"، على متابعة أحدث إصدارات المعايير العالمية المتعلقة بعملها وتطبيقها، ويأتي ذلك التزامًا منا بتقديم أعلى وأفضل مستويات الخدمة لعملائها، وتنفيذ كل التعليمات وأدق المعايير، والتنسيق بين مختلف الإدارات والأقسام في الشركة، وهذا بدوره ينعكس بصورة إيجابية على جودة الخدمات وكفاءة الأداء والتميز في مختلف فروع وإدارات الشركة؛ وهو بالتالي يساعدنا على دعم الخدمات التي نقدّمها إلى عملائنا، بصورة مستدامة.