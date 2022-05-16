"ذيب لتأجير السيارات" تُعزز شبكة فروعها بافتتاح فرع "السلي" بالرياض

وتضم شركة ذيب لتأجير السيارات، باقةً واسعةً من حلول وخدمات تأجير المركبات من خلال التأجير طويل، وقصير المدى؛ حيث تضم الشركة قاعدة واسعة من العملاء من مختلف الفئات والقطاعات، وكذلك الأفراد، وتتمتع الشركة بخبرات تراكمية تمتد لأكثر من 30 عامًا؛ حيث انطلقت أعمالها في مجال تأجير السيارات منذ عام 1991م؛ ليصل عدد فروعها إلى 53 فرعًا، تضم أكثر من 22.000 ألف مركبة موزعة على أكثر من 85 نوعًا، وتنتشر فروع الشركة انتشارًا جغرافيًّا على مناطق المملكة المختلفة، منها 15 فرعًا في المطارات الدولية، والداخلية.