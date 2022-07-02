"رئاسة أمن الدولة" تُطلق حملة للتعريف بخدمات مركز البلاغات الأمنية 990

نفَّذ مركز البلاغات الأمنية والرقم الموحد "990" في رئاسة أمن الدولة حملة بهدف مد جسور الاتصال والتواصل بين الرئاسة والمواطن والمقيم؛ لإسهامهم في الإبلاغ الفوري عن الأماكن المشبوهة، والأشخاص الذين يحملون الأفكار المتطرفة، وذلك بالتواصل مع مركز البلاغات بكل مهنية وسرية، وتحويل تلك البلاغات إلى الجهة المختصة للتأكد من صحة المعلومات والتعامل معها، حتى استطاع المركز أن يكافح الإرهاب، ويُفشل مخططات المتطرفين بكل اقتدار.