"رئاسة أمن الدولة" تُطلق حملة للتعريف بخدمات مركز البلاغات الأمنية 990

نفَّذ مركز البلاغات الأمنية والرقم الموحد "990" في رئاسة أمن الدولة حملة بهدف مد جسور الاتصال والتواصل بين الرئاسة والمواطن والمقيم؛ لإسهامهم في الإبلاغ الفوري عن الأماكن المشبوهة، والأشخاص الذين يحملون الأفكار المتطرفة، وذلك بالتواصل مع مركز البلاغات بكل مهنية وسرية، وتحويل تلك البلاغات إلى الجهة المختصة للتأكد من صحة المعلومات والتعامل معها، حتى استطاع المركز أن يكافح الإرهاب، ويُفشل مخططات المتطرفين بكل اقتدار.
وفي موسم الحج يساهم مركز البلاغات في تقديم الخدمات الإنسانية للحجاج طوال رحلتهم في المشاعر المقدسة، وتقديم الهدايا التي يستفيد منها الحاج في رحلته، مثل الحقائب اليدوية لحفظ أغراضهم الشخصية، والمظلات الشمسية، وحافظات الماء، وشواحن الهواتف النقالة التي تحمل أرقام التواصل مع المركز من داخل وخارج المملكة؛ لتبقى ذكرى جميلة للحجاج.
وقد خصصت رئاسة أمن الدولة وسائل تواصل مع المواطنين والمقيمين لمركز البلاغات الأمنية عبر الرقم 990، ومن خارج السعودية عبر الرقم 00966112455922، والفاكس: 0114869645، والبريد الإلكتروني: 990@900pss.gov.sa ؛ وذلك لتلقي البلاغات عن أية ملاحظات أمنية.