رئيسا هيئة الإذاعة والتلفزيون و"واس" يزوران الهيئة الوطنية للإعلام المصري

قام الرئيس التنفيذي لهيئة الإذاعة والتلفزيون محمد بن فهد الحارثي، ورئيس وكالة الأنباء السعودية فهد بن حسن آل عقران، على هامش الزيارة الرسمية التي يقوم بها صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع لجمهورية مصر العربية، بزيارة لمقر الهيئة الوطنية للإعلام المصري بمبنى ماسبيرو، وكان في استقبالهما رئيس الهيئة حسين زين.