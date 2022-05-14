رئيس دولة الإمارات يستقبل عددًا من أصحاب السمو الأمراء الذين قدَّموا التعازي في وفاة الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان

استقبل الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، في العاصمة أبوظبي، الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية، والأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز وزير الطاقة، والأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة الباحة، الأمير الدكتور عبدالعزيز بن سطام بن عبدالعزيز مستشار خادم الحرمين الشريفين، والأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، الذين قدموا واجب العزاء في وفاة الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان ـ رحمه الله ـ.