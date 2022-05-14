رئيس دولة الإمارات يستقبل عددًا من أصحاب السمو الأمراء الذين قدَّموا التعازي في وفاة الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان

استقبل الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، في العاصمة أبوظبي، الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية، والأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز وزير الطاقة، والأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة الباحة، الأمير الدكتور عبدالعزيز بن سطام بن عبدالعزيز مستشار خادم الحرمين الشريفين، والأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، الذين قدموا واجب العزاء في وفاة الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان ـ رحمه الله ـ.
كما قدموا التعازي للشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، والشيخ هزاع بن زايد آل نهيان نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، والشيخ سعيد بن زايد آل نهيان ممثل حاكم أبوظبي، والشيخ طحنون بن زايد آل نهيان مستشار الأمن الوطني، والشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، والشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي، والشيخ الدكتور سلطان بن خليفة آل نهيان مستشار رئيس الدولة، والشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان عضو المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي رئيس مكتب أبوظبي التنفيذي، والشيخ شخبوط بن نهيان آل نهيان وزير الدولة.
كما هنأ أصحاب السمو الأمراء الشيخ محمد بن زايد آل نهيان بمناسبة انتخابه رئيسا لدولة الإمارات.
وقد أعرب رئيس دولة الإمارات عن جزيل شكره وتقديره لأصحاب السمو لما أبدوه من مشاعر أخوية صادقة تجاه دولة الإمارات وشعبها في مصابهم، وتوجه لهم بالشكر لتهنئته بانتخابه رئيسا للدولة.