رئيس لجان الحج التحضيرية: نعمل بأقوى الأنظمة لرصد الأمراض الوبائية والمعدية

وأشار إلى أن أكثر الحالات زيارةً هي حالات الإجهاد الحراري وهو أعلى تشخيص، ويليها الإصابات الأخرى كالجروح، والكسور، والأمراض التنفسية، والضربات الحرارية، والسكري والضغط، والربو، وغيرها؛ مختتمًا حديثه بأن وزارة الصحة قدمت في حج هذا العام 9 مستشفيات؛ من ضمنها مستشفى ميداني ومستشفى متنقل، وأكثر من (1000 سرير) و(210 أسرّة عناية مركزة) و(أكثر من 175 سريرًا للضربات الحرارية)، و(75 غرفة عزل)، و(93 مركزًا صحيًّا في المشاعر المقدسة)، وخدمات طبية للأمراض الخطيرة كأمراض القلب، والتعامل معها بسرعة الاستجابة، ونقل الحالات من المشاعر المقدسة إلى مكة المكرمة وخصوصًا في مستشفى مدينة الملك عبدالله ومستشفى النور التخصصي.