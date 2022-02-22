رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لـ"stc pay" يهنئان القيادة بـ"يوم التأسيس"

رفع رئيس مجلس إدارة stc pay خالد بن سليمان الجاسر والرئيس التنفيذي لـ stc pay أحمد بن محمد العنزي بالنيابة عن مجلس إدارة الشركة وكافة منسوبيها، التهنئة لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز -حفظهما الله- بمناسبة ذكرى "يوم التأسيس".

وقال رئيس مجلس إدارة stc pay خالد بن سليمان الجاسر: "يخلد "يوم التأسيس" ذكرى قيام الدولة السعودية الأولى قبل ثلاثة قرون تميزت بالازدهار والتطور المستمر. إن هذا اليوم عزيز على قلوبنا جميعاً لأنه يرسخ عراقة تاريخ المملكة المليء بالنجاحات والإنجازات وكيف تمكنت من اجتياز التحديات جيلًا بعد جيل في ظل القيادة الحكيمة. وتمثل هذه الذكرى أسمى معاني الترابط والتلاحم بين القيادة والشعب، وتؤكد أن وطننا الغالي يمضي قدمًا لتحقيق أعلى المراتب على مستوى العالم بخطى ثابتة وطموحة لتحقيق المزيد من الإنجازات التنموية الشاملة التي تواكب التطور والتقدم وفق رؤية المملكة 2030".

وتابع الجاسر: "حظي قطاع المدفوعات الرقمية على وجه التحديد بدعم كبير وغير مسبوق من قبل قيادتنا الحكيمة طوال الفترة الماضية، وأصبحت بلادنا الغالية محط أنظار الجميع على مستوى العالم بما تمتلكه من بنية تحتية رقمية متطورة، جعلت من المملكة العربية السعودية المركز الإقليمي للأعمال على مستوى المنطقة والعالم".

ومن جانبه، هنأ الرئيس التنفيذي لـ stc pay أحمد بن محمد العنزي، خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود؛ ولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز -حفظهما الله- بمناسبة ذكرى "يوم التأسيس"، مشيرًا إلى أن المملكة العربية السعودية تواكب التحول الرقمي العالمي في كافة المجالات التقنية والمدفوعات الرقمية بخطط نوعية تركز على تعزز البنية التحتية الرقمية في المملكة، وهو ما بات واضحًا للعالم اليوم من خلال التقدم الكبير في وضع الأنظمة والتشريعات المالية والمصرفية إلى جانب التطور الكبير في سرعات الإنترنت والانتشار الواسع لكافة الخدمات الرقمية في كافة المجالات.

وتابع العنزي: "يحظى قطاع المدفوعات الرقمية بدعم كبير من القيادة الحكيمة، حيث ساهم التركيز على الابتكار وتبني التقنيات الحديثة إلى إلهام وتمكين المهارات الرقمية للشباب والشابات السعوديين، الأمر الذي مكن المملكة من تعزيز تواجدها وأن تتربع على قمة دول العالم في هذا القطاع".

وختم رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لـ stc pay حديثهما بالدعاء لخادم الحرمين وولي عهده الأمين بأن يمدهما الله بالعون والتوفيق والسداد لخير ونماء مملكتنا الغالية، وأن يحفظ لبلادنا أمنها وسلامها واستقرارها.