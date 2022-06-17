رئيس وزراء الصومال يمنح وسام الشرف لـ"إغاثي الملك سلمان"

منح رئيس وزراء جمهورية الصومال الفيدرالية محمد حسين روبلي وسام الشرف لمركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية؛ لجهوده المتميزة وسرعة استجابته وتدخلاته في تقديم المساعدات الإنسانية والإغاثية العاجلة للنازحين والمتضررين من الجفاف في الصومال، وآخرها تأمين وتوزيع 2.838 طنًا من السلال الغذائية استفاد منها 254.184 فردًا، وقد تسلّم الوسام مدير فرع المركز في إفريقيا يوسف بن بخيت رحمة.