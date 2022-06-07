بقيادة الشيخ العيسى.. رابطة العالم الإسلامي تواصل جهودها لنصرة نبي الهدى

واعتبر الدكتور "العيسى" في حديث سابق أن هذه الأعمال هي النصرة الحقيقية لنبينا الكريم صلى الله عليه وسلم، من خلال القوة الناعمة، والحقائق، والرصيد العظيم الذي تحفل به السيرة النبوية المطهرة، مؤكداً أن هذا المتحف يعد الأول من نوعه في التاريخ الإسلامي، وهو بفضل الله مفخرة إسلامية انطلقت من المدينة المنورة في المملكة العربية السعودية.