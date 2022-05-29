"راح أرجع أقوى".. "ممرضة المجاردة" كاشفة هول الاعتداء والصدمة: هذه أمنيتي

وأضافت: "في ذلك اليوم، كانت ممرضة قسم الرجال لديها حالات تنويم كثيرة والساعة 10 مساء، ولا بد لها أن تكمل إجراءات حالات التنويم وملفاتها مع الطبيب الأخصائي والطبيب العام، فقلت أساعدها، وأخذت ملف أحد المرضى كان ينتظر من العصر لأن له الأولوية، وما كنت لأقوم بما ليس عملي أصلًا إلا لتقديم مساعدة فقط لا غير".