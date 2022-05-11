"رافد" تحصد جائزة دبي للنقل المستدام ضمن "السلامة في التنقل"

تمكّنت شركة تطوير لخدمات النقل "رافد"، الذراع التنفيذي لوزارة التعليم في تقديم خدمة النقل المدرسي، من حصد جائزة دبي للنقل المستدام في دورتها 12 التي تنظمها هيئة الطرق والمواصلات بإمارة دبي في حفل أقيم برعاية الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي.
ونالت الشركة المركز الثاني على مستوى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا؛ حيث وُسع نطاق الجائزة في الدورة الحالية لتستهدف الهيئات والمؤسسات الحكومية وشبه الحكومية والشركات الخاصة والمدارس والجامعات وجمعيات النفع العام المختلفة في المنطقة.
وتم تكريم "رافد" نظير مساهمتها الكبيرة بتقديم مبادرات نوعية أسهمت في رفع مستويات الأمن والسلامة للمستفيدين من الخدمة، عبر تطوير وتحسين العمليات الداخلية المرتبطة بالأمن والسلامة، والتدريب النظري والعملي للسائقين، بالإضافة إلى تطوير منصة أنظمة النقل التعليمي، والحملات التوعوية بجوانب ومعايير الأمن والسلامة، ومنها رحلة السلامة التي شملت معظم مناطق المملكة، إضافة إلى المحتوى التوعوي الذي يتم نشره عبر مختلف الوسائل الاتصالية.
واستحقّت "رافد" الجائزة بعد تلبيتها معايير التقييم للفئات الخمس الرئيسة، كفكرة المبادرة وتطورها، ومنهجية وآلية تطبيق المبادرة، والابتكار ونقل المعرفة، بجانب الإنجازات والنتائج.