"رافد" تحصد جائزة دبي للنقل المستدام ضمن "السلامة في التنقل"

وتم تكريم "رافد" نظير مساهمتها الكبيرة بتقديم مبادرات نوعية أسهمت في رفع مستويات الأمن والسلامة للمستفيدين من الخدمة، عبر تطوير وتحسين العمليات الداخلية المرتبطة بالأمن والسلامة، والتدريب النظري والعملي للسائقين، بالإضافة إلى تطوير منصة أنظمة النقل التعليمي، والحملات التوعوية بجوانب ومعايير الأمن والسلامة، ومنها رحلة السلامة التي شملت معظم مناطق المملكة، إضافة إلى المحتوى التوعوي الذي يتم نشره عبر مختلف الوسائل الاتصالية.