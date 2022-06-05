"رالي داكار السعودية 2023" يعود بـ3 مراحل في صحراء الربع الخالي.. منها واحدة ماراثونية

ومن جانبه عبَّر وزير الرياضة، الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، عن سعادته بإقامة رالي داكار على أرض السعودية للمرة الرابعة على التوالي، مشيرًا إلى أهمية استضافة رالي داكار باعتباره علامة فارقة على خارطة الرياضة السعودية، التي أسهمت في جذب أنظار العالم نحو السعودية. مشددًا على ضرورة مضاعفة الجهود لمواصلة سلسلة النجاحات المتتالية التي حققتها السعودية بهمة وعزيمة أبنائها، وإمكاناتها المتفردة.. وقال: "يبرز رالي داكار كحدث عالمي استثنائي، تستضيفه السعودية بالكامل للعام الرابع على التوالي. وسنسعى هذا العام إلى تسخير الخبرات التي اكتسبناها في تنظيم نسخة استثنائية من هذا الحدث العالمي الكبير؛ لتجسيد توجيهات القيادة الحكيمة والرؤية السديدة لمولاي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد -حفظهما الله-، وتأكيد إمكانات السعودية العالية، وريادتها في احتضان وتنظيم أبرز الأحداث الرياضية العالمية تماشيًا مع أهداف رؤية السعودية 2030. وسيبدأ المنظمون في استلام طلبات المشاركة في النسخة الـ45 من رالي داكار السعودية بدءًا من يوم الاثنين المقبل الموافق 6 يونيو 2022، على أن يتم إغلاق باب تقديم الطلبات في الـ31 من شهر أكتوبر المقبل. فيما سيتم إجراء الفحوصات الفنية والإدارية على مدار 3 أيام، بدءًا من 28 حتى 30 نوفمبر المقبل، وسيبدأ المشاركون في الوصول إلى السعودية يومَي 27 و28 ديسمبر المقبل، على أن تقام المرحلة التمهيدية وحفل الافتتاح يوم 31 ديسمبر، قبل انطلاق المنافسات الرسمية يوم 1 يناير".