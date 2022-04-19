"رتال" توفر 455 وحدة سكنية في مشروع "نساج تاون النرجس"

تواصل شركة "رتال" للتطوير العمراني جهودها في دعم منظومة السكن في المملكة، وتطلق غداً مشروعها السكني الجديد "نساج تاون النرجس" في العاصمة الرياض، ضمن مشروع جوهرة النرجس الذي تطوره الوطنية للإسكان، وذلك عبر موقع "سكني" الإلكتروني.