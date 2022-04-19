"رتال" توفر 455 وحدة سكنية في مشروع "نساج تاون النرجس"

تواصل شركة "رتال" للتطوير العمراني جهودها في دعم منظومة السكن في المملكة، وتطلق غداً مشروعها السكني الجديد "نساج تاون النرجس" في العاصمة الرياض، ضمن مشروع جوهرة النرجس الذي تطوره الوطنية للإسكان، وذلك عبر موقع "سكني" الإلكتروني.
وتتعاون "رتال" مع الوطنية للإسكان في إطلاق المشروع، الذي يستهدف توفير مجتمع سكني يوفر جودة الحياة ورفاهية المواطن، والذي بدوره يسهم في رفع نسبة تملك المساكن بين المواطنين إلى 70 في المائة بحلول 2030.
ويقع المشروع الجديد شمال مدينة الرياض في حي النرجس، على مساحة إجمالية تبلغ 127.712 متراً مربعاً. ويضم 455 فيلا سكنية، موزعة بين 229 فيلا من النموذج (A)، و190 فيلا من النموذج (B)، و36 فيلا من النموذج (C)، وكل فيلا تتكون من 4 غرف.
ويتميز المشروع باحتواء جميع الخدمات المطلوبة، التي تضم جامعاً، وحديقة، ومدرسة رياض أطفال، فضلاً عن قرب المشروع من الجهات الخدمية.
وصرحت "رتال" أن هذا المشروع يندرج ضمن سلسلة مشاريع نساج تاون الممتدة لعدة مدن في المنطقة الشرقية والوسطى، والتي تهدف لتأمين السكن الأمثل لمستفيدي برنامج "سكني".