رحلة عبر الزمن تشهد للسعودية.. "عمارة المسجد النبوي".. آثار ثمينة وتقنية

تعد عمارة المسجد النبوي التي امتدت لأكثر من ١٤٠٠ عام، شاهدة على جمال ودقة العمارة الإسلامية وتصاميمها الهندسية وزخارفها العمرانية البديعة، وما يحويه المسجد النبوي من إرث تاريخي ومقتنيات ثمينة، بالإضافة لما يقدم فيه من خدمات جليلة من القيادة الحكيمة، أيدها الله، فعملت وكالة شؤون المسجد النبوي على العناية بمعرض عمارة المسجد النبوي من اللبنة الأولى حتى افتتاحه من أمير منطقة المدينة المنورة الأمير فيصل بن سلمان ليكون رافدًا مهمًّا للمعارض والمتاحف الموجودة في الوكالة، ولإثراء تجربة الزائر والمساهمة في إبراز ما يحظى به من عناية واهتمام وتقديم أرقى الخدمات لزائريه.