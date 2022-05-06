رحلة عبر الزمن تشهد للسعودية.. "عمارة المسجد النبوي".. آثار ثمينة وتقنية

تعد عمارة المسجد النبوي التي امتدت لأكثر من ١٤٠٠ عام، شاهدة على جمال ودقة العمارة الإسلامية وتصاميمها الهندسية وزخارفها العمرانية البديعة، وما يحويه المسجد النبوي من إرث تاريخي ومقتنيات ثمينة، بالإضافة لما يقدم فيه من خدمات جليلة من القيادة الحكيمة، أيدها الله، فعملت وكالة شؤون المسجد النبوي على العناية بمعرض عمارة المسجد النبوي من اللبنة الأولى حتى افتتاحه من أمير منطقة المدينة المنورة الأمير فيصل بن سلمان ليكون رافدًا مهمًّا للمعارض والمتاحف الموجودة في الوكالة، ولإثراء تجربة الزائر والمساهمة في إبراز ما يحظى به من عناية واهتمام وتقديم أرقى الخدمات لزائريه.
موقع المعرض وما يقدمه:
ويقع المعرض جنوب المسجد النبوي على مساحة ٢٢٠٠م٢، ويستعرض تاريخ عمارة المسجد النبـوي منذ بنائه الأول على يد النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته الكرام رضي الله عنهم، مرورًا بالتوسعة الأولى التي كانت في السنة السابعة للهجرة، والتوسعات التاريخية اللاحقة له في عهد الخلفاء الراشدين رضي الله عنهم، ثم الدول المتعاقبة من بعدهم حتى التوسعات التاريخية للدولة السعودية الأولى والثانية والثالثة.
ويفرد المعـرض حديثًا موسـعًا عـن التوسعة السعودية مـن عهد الملك عبدالعزيز -رحمه الله- وأبنائه البررة من بعده سعود وفيصـل وخالـد وفـهـد وعبـدالله -رحمهم الله جميعًا- حتى العهد الزاهر الميمون لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -يحفظه الله- وما يشهده المسجد النبوي ولله الحمد من جليل العناية وكامل الرعاية، وما يقدم فيه من خدمات جليلة متكاملة للزوار والمصلين.
تقنيات حديثة ومقتنيات ثمينة:
يضم المعرض عددًا من التقنيات الحديثة والشاشات التفاعلية مع الزوار التي تتحدث عن العمارة والمعلومات المتعلقة بالمسجد النبوي، بالإضافة للأفلام التلفزيونية وقاعة للعروض السينمائية، كما يحتوي المعرض على قاعة خاصة للمقتنيات الثمينة، تضم عددًا من أنفس وأندر مقتنيات الحرمين الشريفين والقطع الأثرية القديمة المحفوظة عبر العصور.
إثراء تجربة الزائر:
يهدف المعرض لإثراء تجربة زواره بالحديث عن معالم الـمسجد النـبـوي كالمنـبـر والمحـراب، والقـبـاب والمظـلات، والأبـواب، والأذان والمؤذنيـن والمـآذن والمنــارات والساحات وعـدد من الخدمـات الأخـرى التـي تقـدم لزوار المسجد النبـوي.
تعظيم الحرمين الشريفين:
لم يغفل المعرض عن جانب الاهتمام بعمارة المسجد النبوي تلمس جوانب التعظيم للحرمين الشريفين؛ حيث توجـه لزواره فخاطبهم بأهمية تعظيم الحرمين الشريفين والمحافظة على قدسيتهما، واستشعار مكانتهما واستثمار وجودهم في البقاع المقدسة، بالإكثار من الذكر والصلاة وقراءة القرآن، ويشاهد زائرو المعرض قبل المغادرة فيلم تعظيم الحرمين الشريفين في قاعة العرض السينمائي.
المعرض بعدة لغات:
يقدم المعرض محتواه بعدة لغات عبر اللوحات الجدارية والشاشات التفاعلية، ويحرص على خدمة جميع الزوار بمختلف اللغات، وتعد المادة الأسـاس لجميـع مخرجـات المعـرض باللغـة العربيـة، واللغـة الإنجليــزية، كما ترجـم محتوى المعرض إلى 12 لغة، بترجمة صوتية عبر أحدث التقنيات التي تمكن الزائر من الاستماع لجميع المحتوى عبر الأجهزة المخصصة لذلك.
يأتي معرض عمارة المسجد النبوي ضمن مستهدفات رؤية المملكة 2030 في إثراء تجربة الزائر وإبراز جوانب عمارة المسجد النبوي وما يقدم فيه من خدمات، وضمن توجيهات أمير منطقة المدينة المنورة الأمير فيصل بن سلمان بن عبدالعزيز، والرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، ومساعد الرئيس العام لشؤون المسجد النبوي الدكتور محمد بن أحمد الخضيري، وحرصًا من وكالة شؤون المسجد النبوي لتقديم أرقى الخدمات للمسجد النبوي وزائريه.