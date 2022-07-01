رحيل "شغدلي الفن التشكيلي".. وحائل تنعي فنانًا ترك بصمة للأجيال

وقال عنه الأديب الدكتور محمد السيف صاحب" ثلوثية السيف": عهدت الراحل منذ أن كان يافعًا يتردد على المركز الصيفي وكان مبدعًا متميزًا هادئًا وقورًا، و"الشغدلي" يتصف بالجدية والعمل، وهو من أبرز المبدعين من رواد الفن التشكيلي ونقل من خلاله طبيعة المنطقة.