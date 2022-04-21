رداً على تقارير إعلامية.. "سفارة المملكة بواشنطن": العلاقات السعودية الأمريكية تاريخية وقوية

أكدت السفارة السعودية في واشنطن عدم صحة التقرير الإعلامي المنشور بصحيفة الوول ستريت حول توتر العلاقات بين الرياض وواشنطن .
وقالت السفارة السعودية في واشنطن في بيان اليوم الخميس (21 أبريل) نشرته بلومبيرغ إن العلاقة "تاريخية وقوية".
كما أن هناك اتصالات يومية مستمرة بين المسؤولين على المستوى المؤسسي وهناك تنسيق وثيق في قضايا مشتركة مثل الأمن والاستثمارات والطاقة.
وجاء البيان رداً على مقال نشرته صحيفة وول ستريت جورنال يوم الثلاثاء حول توتر العلاقات السعودية الأمريكية .
وأكدت السفارة "على مدار الـ77 عاماً الماضية من العلاقات السعودية الأمريكية، كان هناك العديد من الخلافات ووجهات النظر المختلفة حول العديد من القضايا، لكن هذا لم يمنع البلدين أبداً من إيجاد طريقة للعمل معاً لتحقيق المصالح المشتركة لكليهما.