رداً على تقارير إعلامية.. "سفارة المملكة بواشنطن": العلاقات السعودية الأمريكية تاريخية وقوية

وأكدت السفارة "على مدار الـ77 عاماً الماضية من العلاقات السعودية الأمريكية، كان هناك العديد من الخلافات ووجهات النظر المختلفة حول العديد من القضايا، لكن هذا لم يمنع البلدين أبداً من إيجاد طريقة للعمل معاً لتحقيق المصالح المشتركة لكليهما.