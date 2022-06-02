رسالة مصري عاش 40 سنة بالمملكة.. "السديري": شهادة لله عن السعودية وأهلها

كنت أفكر في العودة في أسبوعي الأول لعدم تعودي على الغربة، ولكن يومًا بعد يوم تزداد صداقاتي وعامًا بعد عام يزداد حبي لجدة وأهلها خصوصًا والسعودية عمومًا، وهذه شهادة لله بأنني كنت كالسعودي بالسعودية، وحينها أدركت أنه ليس كل من يطلع من داره يقل مقداره، فأنا أحمد الله أن كتب لي بأن عشت أكثر من الأربعين عامًا في أرض الحرمين الشريفين، فطيبة أهل السعودية تشعرك بأنك وسط أهلك وأنك لست غريبًا.