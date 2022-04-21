"رسال" تبرم اتفاقية لتشغيل متجر بطاقات "مرسول" الرقمية

من جهته قال الرئيس التنفيذي لتطبيق مرسول أيمن السند: سعداء بهذه الاتفاقية مع شركة رسال التي ستعمل من خلال شبكتها الواسعة وخبرتها العريضة في عالم البطاقات الرقمية على تقديم أفضل وأسرع خدمة لعملاء متجر مرسول للبطاقات الرقمية.

جدير بالذكر أن منصة رسال هي المنصة الرقمية الأكبر في المنطقة؛ حيث تتميز بشراكاتها الاستراتيجية مع العديد من الجهات الكبرى الحكومية والخاصة، حتى أصبحت تضم أكثر من 400 علامة تجارية عالمية ومحلية.