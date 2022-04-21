"رسال" تبرم اتفاقية لتشغيل متجر بطاقات "مرسول" الرقمية

وقّعت شركة رسال الرائدة في حلول البطاقات الرقمية مسبقة الدفع، اتفاقية تعاون مع تطبيق مرسول لخدمات التوصيل، وذلك في سياق خططها التوسعية.
وأصبحت "رسال"، بموجب الاتفاقية؛ المشغل التقني لمتجر بطاقات مرسول الرقمية.
وتهدف هذه الاتفاقية إلى تزويد تطبيق مرسول بشبكة رسال المتنوعة من المتاجر والأسواق التي تحتوي على أكثر من 400 علامة تجارية محلية وعالمية؛ لتكون في قائمة بطاقات مرسول الرقمية؛ حيث تسهم هذه الخطوة في تلبية الطلب المتزايد على متجر مرسول للبطاقات الرقمية.
وقال الرئيس التنفيذي لشركة رسال حاتم الكاملي: توقيعنا هذه الاتفاقية يأتي ضمن سياق الخطط التوسعية لشركة رسال في قيادة سوق البطاقات الرقمية.
وأضاف: تحرص الشركة على توقيع الاتفاقيات ومذكرات التفاهم مع أهم المزودين والشركات الكبرى من القطاع الخاص بما يتواءم مع التوجه الجديد لشركة "رسال" الرائدة في حلول البطاقات الرقمية مسبقة الدفع، والتي تحرص على تقديم أفضل تجربة لعملاء رسال من مختلف القطاعات.
من جهته قال الرئيس التنفيذي لتطبيق مرسول أيمن السند: سعداء بهذه الاتفاقية مع شركة رسال التي ستعمل من خلال شبكتها الواسعة وخبرتها العريضة في عالم البطاقات الرقمية على تقديم أفضل وأسرع خدمة لعملاء متجر مرسول للبطاقات الرقمية.
جدير بالذكر أن منصة رسال هي المنصة الرقمية الأكبر في المنطقة؛ حيث تتميز بشراكاتها الاستراتيجية مع العديد من الجهات الكبرى الحكومية والخاصة، حتى أصبحت تضم أكثر من 400 علامة تجارية عالمية ومحلية.
وتعمل "رسال" على إيجاد تجربة أمثل وأسهل بطريقة عصرية مبتكرة من خلال البطاقات الرقمية التي توفر خيارات واسعة للاستفادة منها في شتى المجالات.