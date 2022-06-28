"رسال" تحصد شهادة "أفضل بيئة عمل" لعام 2022

في إطار سعيها المستمر لتحسين بيئة العمل؛ حصلت شركة رسال، الرائدة في حلول البطاقات الرقمية مسبقة الدفع، على الاعتماد البلاتيني من منظمة Best Place to Work كواحدة من أفضل بيئات العمل في المملكة العربية السعودية لعام 2022، ووفقا لنتائج الشركة في تقييم المنظمة؛ فإن 89% من الموظفين قالوا عن بيئة عمل رسال أنها مكان رائع للعمل مقارنة بشركات التكنولوجيا الأخرى في المملكة، حيث تفاوتت النسبة في الشركات الأخرى من 70% إلى 79%.
يذكر أن منظمة Best Place to Work المصنفة عالمياً، والمختصة بثقافة ومكان العمل، تمنح شهادة رائدة في مجال الموارد البشرية تتعلق بتقدير وتعريف أفضل بيئة عمل في المملكة العربية السعودية وفق تقييم يرتكز على ثمانية جوانب، (القيادة، ممارسات الموارد البشرية، التعويضات، المزايا، العمل الجماعي، تفاعل الفريق، مكان العمل، المسؤولية الاجتماعية للشركات).
ومن جهته قال الرئيس التنفيذي لشركة رسال الأستاذ حاتم الكاملي: إن حصول رسال على هذه النسبة المرتفعة في تقييم ممارسات بيئة العمل هو انعكاس لاهتمام الشركة على الأفراد كمجال أساسي للقوة، وهو - في ذات الوقت - إقرار بالتزام رسال تجاه تعزيز بيئة وثقافة الاحترام والفخر بين موظفيها؛ الأمر الذي يدفعنا إلى تكثيف الجهود لتطوير الموظفين في كافة الجوانب، والعمل كفريق واحد لمواجهة كافة التحديات التي تواجه عملاء رسال؛ لنكون من الشركات الرائدة التي تدعم اقتصادنا ومجتمعنا.
الجدير بالذكر أن شركة رسال تعد المنصة الرقمية الأكبر في المنطقة؛ حيث تعمل على تقديم الحلول والمنتجات في مجال البطاقات الرقمية؛ لتوفر لعملائها أفكارا مميزة ومبتكرة في المكافآت والإهداء وبرامج الولاء، كما تتميز رسال بشراكاتها الاستراتيجية مع العديد من الجهات الكبرى الحكومية والخاصة؛ حتى أصبحت تضم أكثر من 400 علامة تجارية عالمية ومحلية.