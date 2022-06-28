"رسال" تحصد شهادة "أفضل بيئة عمل" لعام 2022

في إطار سعيها المستمر لتحسين بيئة العمل؛ حصلت شركة رسال، الرائدة في حلول البطاقات الرقمية مسبقة الدفع، على الاعتماد البلاتيني من منظمة Best Place to Work كواحدة من أفضل بيئات العمل في المملكة العربية السعودية لعام 2022، ووفقا لنتائج الشركة في تقييم المنظمة؛ فإن 89% من الموظفين قالوا عن بيئة عمل رسال أنها مكان رائع للعمل مقارنة بشركات التكنولوجيا الأخرى في المملكة، حيث تفاوتت النسبة في الشركات الأخرى من 70% إلى 79%.