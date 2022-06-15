رسميًّا.. "الحج" تبدأ إشعار المرشحين من حجاج الداخل عبر الرسائل النصية

بدأت وزارة الحج والعمرة قبل قليل التواصل مع المرشحين لحج هذا العام 1443هـ من حجاج الداخل من المواطنين والمقيمين عبر الرسائل النصية (SMS)؛ وذلك لمراجعة الطلب، واستكمال التسجيل.
وتفصيلاً، ابتدأت الرسائل التي اطلعت عليها "سبق" بتهنئة المرشح، وعدد المرافقين، ورقم الحجز، وسعر الحجز، ورقم فاتورة السداد، وطريقة السداد. ودعت الوزارة من خلال الرسالة النصية التي أُرسلت للمرشحين لتجنب إلغاء الحجز؛ وذلك بالمبادرة بحسب التاريخ المحدد بالسداد من خلال نظام سداد، مع إمكانية الاستعلام عن تفاصيل الحجز عبر البوابة أو التطبيق، وعمل تعديلات قبل عملية السداد.
وكانت وزارة الحج والعمرة قد كشفت في وقت سابق اليوم عن تسجيل 297.444 طلبًا ضمن القرعة الإلكترونية للمواطنين والمقيمين بإقامة نظامية داخل المملكة العربية السعودية لموسم الحج للعام الجاري 1443هـ، منها 62% لفئة الذكور، و38% للإناث.
وأوضحت الوزارة في بيان صحفي اليوم الأربعاء أن إجمالي أعداد الطلبات المكتملة تجاوز 217 ألف طلب عبر تطبيـق "اعتمرنا" والبوابة الإلكترونية لحجاج الداخل، وسيتم إرسال (SMS) للمؤهلين اليوم تمهيدًا لإتمام السداد خلال مدة 48 ساعة بوسائل الدفع المعتمدة.
وشكلت فئة الشباب من (31-40) سنة أعلى نسبة من إجمالي الطلبات بواقع 38%، بعدها الفئة العمريـة مـن (21- 30) سنة بمعدل 23%، ثـم الفئة العمرية ما بين (41-50) سنة بنسبة 21%، ونسبة 12% للفئة العمرية من 51 سنة إلى ما دون 65 سنة. وكانت الفئة الأقل لمن لم تتجاوز أعمارهم 20 سنة.