رسميًّا.. "الحج" تبدأ إشعار المرشحين من حجاج الداخل عبر الرسائل النصية

وتفصيلاً، ابتدأت الرسائل التي اطلعت عليها "سبق" بتهنئة المرشح، وعدد المرافقين، ورقم الحجز، وسعر الحجز، ورقم فاتورة السداد، وطريقة السداد. ودعت الوزارة من خلال الرسالة النصية التي أُرسلت للمرشحين لتجنب إلغاء الحجز؛ وذلك بالمبادرة بحسب التاريخ المحدد بالسداد من خلال نظام سداد، مع إمكانية الاستعلام عن تفاصيل الحجز عبر البوابة أو التطبيق، وعمل تعديلات قبل عملية السداد.