رسمياً.. شركة المياه الوطنية تُطلق رقمها المجاني الجديد

وبيّنت الشركة أن الرقم 8004411110، يوفّر خدمات الشركة على مدار الساعة وطوال أيام الأسبوع للعملاء من القطاعين السكني والتجاري، منها الاطلاع على الفواتير، وطلب الصهاريج بشكلٍ سريع، ومتابعة الطلبات، والإجابة عن الاستفسارات.