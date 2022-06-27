رسمياً.. شركة المياه الوطنية تُطلق رقمها المجاني الجديد
أطلقت شركة المياه الوطنية، اليوم، رقمها المجاني بشكلٍ رسمي بعد أن أطلقته بشكلٍ تجريبي مطلع شهر أبريل الماضي.
وبيّنت الشركة أن الرقم 8004411110، يوفّر خدمات الشركة على مدار الساعة وطوال أيام الأسبوع للعملاء من القطاعين السكني والتجاري، منها الاطلاع على الفواتير، وطلب الصهاريج بشكلٍ سريع، ومتابعة الطلبات، والإجابة عن الاستفسارات.
وقالت الشركة حول الاختلاف بين الرقم الجديد، ورقم مركز أصدقاء المياه 931 الذي أعلنته أخيراً، إن 931 مختصاً بالبلاغات عن الحالات الطارئة، مثل: الانكسارات وتسربات المياه وطفح الصرف الصحي.
وأكّدت شركة المياه الوطنية التزامها بتسهيل طرق التواصل مع عملائها لخدمتهم، من خلال الهاتف وعبر قنواتها الرقمية، داعية العملاء إلى تحميل تطبيق المياه الوطنية المتوافر على متاجر الأجهزة الذكية، ومتابعة طلباتهم، والاطلاع على الخدمات المقدمة لهم كافة.