رسوم على أراضي الـ300م.. مقترح وأسعار تشتعل بـ"لا تأكل ولا تشرب"

وأوضحوا أنه للأسف هناك مخططات لا تتوافر فيها خدمات وسعر المتر يصل إلى آلاف الريالات بسبب الاحتفاظ بها؛ فكيف في حال وصلت الخدمات الرئيسية من كهرباء وأسفلت وغيرها؟ بالتأكيد سوف يتضاعف السعر مرات عدة، لافتين إلى أنه في حال فرض رسوم على المساحات الصغيرة حتى 300 متر بجانب الكبيرة ستتغير المعادلة تماماً وستختفي عبارة "لا تأكل ولا تشرب"، وسيكون أمام ملاكها خيارات محدودة، إما البناء أو البيع أو دفع الرسوم للقضاء على الاحتكار والذي تسبب في الارتفاع المبالغ فيه.