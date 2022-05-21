"رشيد" على خطى والده.. شاهد 10 أقسام تنقلك إلى عالم أثري بمتحف "الدوشان"

وأوضح "الدوشان" أن لديه عددًا كبيرًا من الصحف والكتب القديمة، كما أن المتحف ينقسم إلى 10 أقسام هي: غرفة زمان التي تحتوي على الأثاث القديم المستخدم، والمعاميل والأسلحة، وقسم المقتنيات والتحف والعملات، وبقالة زمان وهي تحتوي على المواد الغدائية، والألعاب وكل ما يباع إلى ما قبل 60 عامًا، وكذلك قسم أدوات الزراعة قديمًا، وقسم التعليم قديمًا الذي يحتوي على الأدوات المدرسية القديمة ووسائل التعلم، وكذلك المناهج القديمة.