رضا المستفيدين عن المنتجات السكنية يبلغ 89% خلال الربع الأول 2022

كشف تقرير صادر عن الإدارة العامة لاستطلاعات الرأي التابع لمركز البيانات الحضرية والسكنية لدعم القرار بوزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، عن ارتفاع مستوى الرضا العام بين المستفيدين عن منتجات وخدمات وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان السكنية إلى نسبة 89% خلال الربع الأول من العام الجاري 2022.
وأظهرت نتائج استطلاع الرأي الذي قامت به الإدارة عبر مسوحات هاتفية شملت عينة كبيرة من آراء المستفيدين عن خدمات ومنتجات الوزارة السكنية عن الربع الأول للعام 2022، أن نسبة الوعي من المستفيدين بالمنتجات والحلول السكنية التي تقدمها الوزارة بلغت 87%.
وبلغت نسبة الوعي بهوية برنامج "سكني" وما يقدمه من خدمات بلغت 95%، فيما وصلت نسبة الرضا عن رحلة المستفيد عبر القنوات الإلكترونية التي توفرها الوزارة وفي مركز سكني الشامل إلى 86%.
تأتي هذه النتائج ضمن سلسلة من الاستطلاعات الخاصة التي تنفذها الإدارة العامة لاستطلاعات الرأي التابعة لمركز البيانات الحضرية والسكنية لدعم القرار بوزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان بشكل مستمر عن خدمات ومنتجات الوزارة الإسكانية، والتي تستهدف عينة من المستفيدين في جميع مناطق المملكة.
ويقدم برنامج "سكني" التابع للوزارة مختلف المنتجات والخيارات لمستفيديه بهدف تمكين الأسر السعودية من تملك المسكن الأول من خلال موقعه وتطبيقه ضمن 119 مشروعاً توفر نحو 155 ألف وحدة سكنية، أو بالاستفادة من القرض المدعوم لشراء وحدات جاهزة.
ويستعرض موقع وتطبيق "سكني" 223 مخططًا سكنيًا توفر أكثر من 180 ألف أرض سكنية تتوزع في مختلف مدن ومحافظات المملكة ويمكن معاينتها وإصدار عقودها إلكترونيًا، واختيار "التصاميم النموذجية" و"المقاول المعتمد" لمستفيدي البناء الذاتي وإصدار رخص البناء إلكترونيًا، إضافة إلى إصدار عروض الأسعار، والاستفادة من خدمة المستشار العقاري، و"السوق العقاري"، والتمويل الإلكتروني، وغيرها من الخدمات.