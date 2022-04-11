رفع أكثر من 1500 طن نفايات من المسجد الحرام خلال العشر الأوائل من رمضان
قامت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، ممثلةً في إدارة تطهير وسجاد المسجد الحرام، برفع أكثر من 1500 طن من النفايات والمخلفات خلال العشر الأوائل من شهر رمضان، ما بين نفايات بلاستيكية وكراتين وسفر إفطار صائمين .
وأوضح مدير إدارة تطهير وسجاد المسجد الحرام، جابر بن أحمد الودعاني، أن جميع النفايات التي ترفع من المسجد الحرام يجري التعامل معها بطريقة مثالية، حيث يجري نقلها عن طريق سيارات نقل المخلفات (الضواغط)، وتقدر سعة الواحدة تسعة أطنان، ويتم نقلها إلى مرمى أمانة العاصمة المقدسة.
وذكر "الودعاني" أن هذه الخدمات والجهود بإشراف وتنظيم من وكالة الخدمات والشؤون الميدانية وتحقيق الوقاية البيئية وتنفيذاً لتوجيهات الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، وبمتابعة مستمرة من قبل وكيل الرئيس العام للخدمات والشؤون الميدانية وتحقيق الوقاية البيئية، ووكيل الرئيس العام بالمسجد الحرام للشؤون التنفيذية والتطويرية، محمد بن مصلح الجابري.