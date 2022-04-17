رمضان يفتقد الشاعر "ولد أمس" صاحب أشهر قصيدة تمناها "السديري"

وعندما كان يعمل الشاعر في أفواج الحرس الوطني بالمنطقة الغربية في الفترة ما بين 1374هـ إلى 1407هـ، لاحظ الشاعر "ولد أمس" عدم وجود لوحات إرشادية تشير لموقعهم، فأنشد قائلًا:

يا ناشدن عني تراني جهادي

بأم السّلم ما بين بحره وجدّة