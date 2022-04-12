رواد جامع الملك خالد بالرياض يناشدون حل معاناتهم مع المواقف العامة للسيارات

يشهد جامع الملك خالد بالعاصمة الرياض، توافد آلاف المصلين للصلاة على الجنائز؛ ويتضاعف العدد أكثر في شهر رمضان؛ حيث يشهد الجامع في صلاة التراويح أكثر من خمسة آلاف مصل ومصلية.
ويعاني الكثير من قاصدي الجامع من عدم توفر مواقف لسياراتهم؛ بسبب استغلال أصحاب المركبات للمواقف العامة بطريق العروبة الفرعي، حيث يضع أصحاب الورش وملاك المركبات التالفة والمتعطلة مركباتهم، ويحرمون المصلين من سهولة الحصول على موقف.
وتواجدت عشرات السيارات المهملة والمتعطلة والتالفة في منظر غير حضاري، في وقت يُمنع فيه وقوف المركبات خارج أوقات الصلاة.
ويأمل المصلون تفاعل المسؤولين من المرور والبلدية، بحل المشكلة وإبعاد المركبات؛ ليسهل عليهم الوصول للجامع وأداء صلاتهم في شهر رمضان وعلى الجنائز بيسر وسهولة.