رواد جامع الملك خالد بالرياض يناشدون حل معاناتهم مع المواقف العامة للسيارات

ويعاني الكثير من قاصدي الجامع من عدم توفر مواقف لسياراتهم؛ بسبب استغلال أصحاب المركبات للمواقف العامة بطريق العروبة الفرعي، حيث يضع أصحاب الورش وملاك المركبات التالفة والمتعطلة مركباتهم، ويحرمون المصلين من سهولة الحصول على موقف.