"روشن" تعلن عن "مشروع العروس" أول مجتمعاتها السكنية في جدة

ويتميز مشروع العروس بموقعه الإستراتيجي شمال محافظة جدة، ويربط هذا الموقع الحيوي السكان بالطرق الرئيسة وشبكة المواصلات الخاصة والعامة، بالإضافة إلى الحدائق وطرق المشاة ومسارات الدراجات الهوائية والمطاعم والمقاهي والمدارس والمساجد، والتي ستُطور ضمن أعلى المواصفات التي من شأنها توفير أسلوب حياة فريد، وبناء بنية تحتية اجتماعية تُسهم في تماسك المجتمع واندماجه، حيث تم تصميم الحي بمنهجية معمارية تحافظ على التصاميم التراثية والحضرية التي تُبرز الثقافة والطراز المعماري للمنطقة، وذلك بما يتوافق مع الاحتياجات اليومية والتطلعات المستقبلية لمختلف شرائح المجتمع السعودي.