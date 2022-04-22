"روشن للتطوير العقاري" تحقق 10 ملايين ساعة عمل.. دون إصابات

أعلنت شركة روشن للتطوير العقاري، والمملوكة بالكامل لصندوق الاستثمارات العامة، أنها نجحت في تحقيق 10 ملايين ساعة عمل دون تسجيل أي إصابات، في مشروع سدرة بالرياض.