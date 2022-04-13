رياح هابطة وعواصف.. "المسند": الأفضل إخلاء مخيمات الإفطار الكبيرة

نصح أستاذ المناخ بجامعة القصيم "سابقاً"، ومؤسّس ورئيس لجنة تسمية الحالات المناخية المميزة في السعودية "تسميات"، الدكتور عبدالله المسند؛ بإخلاء مخيمات الإفطار، خاصة الكبيرة منها، والمنصوبة في مواقع مفتوحة؛ تجنباً لسقوطها من جرّاء الرياح الهابطة، في حالة وجود عواصف رعدية شديدة، أو سحب ركامية عظيمة CP تتهيّأ لإنزال حمولتها.
وقال المسند؛ في تغريدة على حسابه بتويتر، إنه من المتوقع اليوم أن تتشكّل حالة مطرية رمضانية خفيفة إلى متوسطة وتستمر لبضعة أيام، وربما تؤثر اليوم في أجزاءٍ من مناطق: الرياض، وشرقي مكة، وجنوب شرقي المدينة المنوّرة، والقصيم، وشمالي الشرقية، وعسير.