رياح هابطة وعواصف.. "المسند": الأفضل إخلاء مخيمات الإفطار الكبيرة

وقال المسند؛ في تغريدة على حسابه بتويتر، إنه من المتوقع اليوم أن تتشكّل حالة مطرية رمضانية خفيفة إلى متوسطة وتستمر لبضعة أيام، ‏وربما تؤثر اليوم في أجزاءٍ من مناطق: الرياض، وشرقي مكة، وجنوب شرقي المدينة المنوّرة، والقصيم، وشمالي الشرقية، وعسير.