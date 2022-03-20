رياضة وإذاعة ومقاصف.. عودة كاملة تعلن انطلاقة جادة لطلاب المملكة

ويواصل الطلاب والطالبات مسيرة التعلم في الفصل الدراسي الثالث، مع إلغاء العمل بالنماذج التشغيلية التي تم اعتمادها خلال الفصلين الدراسيين الأول والثاني، إلى جانب عودة الاصطفاف الصباحي، وممارسة الرياضة البدنية، والأنشطة اللاصفية، والإذاعة المدرسية، وعودة المقاصف المدرسية، وإلغاء التباعد بين الطلبة، وذلك في ظل استمرار العمل بتطبيق اشتراطات الأمن والسلامة، وتعقيم المرافق المدرسية والحافلات بشكلٍ دوري، إلى جانب استمرار اشتراط اكتمال التحصين للكادرين التعليمي والإداري والعمالة، والطلاب والطالبات ممن تجاوزوا 12 عاماً.