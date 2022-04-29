زيارة "أردوغان" للمملكة.. "التليدي" يبلور: صفحة جديدة والسعودية حاضنة

وتابع: "دائمًا ما كانت السياسة والدبلوماسية السعودية الحكيمة والعريقة منشغلة بقضايا العالم العربي والإسلامي، وانطلاقًا من واجبها القيادي والإسلامي ترحب السعودية دومًا بكل وفود دول العالم الإسلامي في شهر رمضان المبارك، وقد رأينا توافد المزيد من القادة تباعًا إلى السعودية في الأيام الماضية، كان آخرهم الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الذي وصل اليوم إلى جدة".