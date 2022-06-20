زيارة "ولي العهد" تأكيد لعلاقات متينة بين الشعبَيْن.. جالية مليونية سعودية في مصر

هذه العلاقة المتينة صنعت تقاربًا شعبيًّا بين البلدين منذ أمد بعيد. وهذه العلاقات الأخوية بين الشعبين ساهمت في استضافة مصر أكبر جالية سعودية في الخارج؛ إذ يعيش نحو مليون مواطن سعودي في الشقيقة مصر؛ وهو ما يعد تأكيدًا لهذه اللحمة الاجتماعية.