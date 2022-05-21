"ساحوت حائل".. "فزعة الشمال" يكثّف البحث عن سوداني تائه

تبحث العمليات المشتركة في محافظة الشملي، على بعد 180 غرب حائل، يساندها فريق فزعة الشمال للبحث والإنقاذ، عن مقيم سوداني تاه بالقرب من قرية ساحوت.
وتفصيلاً، فقد تلقت عائلة يعمل لديها السوداني راعيًا للإبل، اتصالاً منه اليوم الساعة الحادية عشرة صباحًا، يفيد من خلاله بأنه تائه بالقرب من قرية ساحوت ولا يعلم موقعه, وأنه يعاني بسبب العطش.
وقال رئيس فريق فزعة الشمال، حامد الوهبي، إنه تم فور تلقي البلاغ من العمليات المشتركة تم إنشاء غرفة عمليات للفريق، انطلق منها أعضاء الفريق الموجودون بالقرب من القرية والقرى المجاورة للبحث عن المفقود.
وأضاف أنه حتى الساعة 8:00 مساء اليوم، لم يتم العثور على المفقود، مؤكدًا أن رسائل تم تداولها بالعثور عليه، وهي غير صحيحة، وأن أقرب مكان حسب توصيف العامل خلال الاتصال قد يكون بالقرب من "أبرق الشيوخ".
وأهاب "الوهبي" بجميع أبناء قرية ساحوت، بالبحث عن المفقود، وفي حالة العثور عليه أو الحصول على معلومات عنه التواصل على جوال بلاغات فريق فزعة الشمال 0555061008.