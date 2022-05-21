"ساحوت حائل".. "فزعة الشمال" يكثّف البحث عن سوداني تائه

وأضاف أنه حتى الساعة 8:00 مساء اليوم، لم يتم العثور على المفقود، مؤكدًا أن رسائل تم تداولها بالعثور عليه، وهي غير صحيحة، وأن أقرب مكان حسب توصيف العامل خلال الاتصال قد يكون بالقرب من "أبرق الشيوخ".