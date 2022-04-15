سامي الجابر: أتشرف بأن والدتي "يمنية".. وأنا سعودي أباً عن جد

وأضاف: "مسؤولو الشباب والنصر فاوضوني قبل الهلال، ووالدي اختار لي النصر، لكن جوابي دائماً كان: أنا هلالي"، مضيفاً: "أوقفوني وأنا شاب صغير في بداياتي لمدة 6 أشهر بعد مباراة الأردن في تصفيات برشلونة 1992، ولليوم لا أعرف السبب، ولا من سعى لإيقافي".