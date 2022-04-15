سامي الجابر: أتشرف بأن والدتي "يمنية".. وأنا سعودي أباً عن جد

كشف اللاعب الدولي السابق ولاعب نادي الهلال سامي الجابر جانباً من حياته الأسرية ومسيرته الرياضية، موضحاً أن والدته يمنية، وأنه يتشرّف بذلك، لافتًا إلى أنه سعودي أباً عن جد.
وقال "الجابر" إنه "أجبر على ادّعاء المرض في مباراة الأرجنتين ببطولة القارات 1992 حتى لا يكمل المباراة".
وأضاف خلال لقاء مع برنامج "اللقاء من الصفر": "أتشرف بأن أمي الشريفة زينب بنت عبدالله يمنية، وأنا سعودي أباً عن جد".
وتابع: "أصبت بورم متنقل في المفاصل سبب لي شللًا عالجته بالقرآن".
وأضاف: "مسؤولو الشباب والنصر فاوضوني قبل الهلال، ووالدي اختار لي النصر، لكن جوابي دائماً كان: أنا هلالي"، مضيفاً: "أوقفوني وأنا شاب صغير في بداياتي لمدة 6 أشهر بعد مباراة الأردن في تصفيات برشلونة 1992، ولليوم لا أعرف السبب، ولا من سعى لإيقافي".
وقال: "أجبرت على ادّعاء المرض في مباراة الأرجنتين ببطولة القارات عام 1992؛ حتى لا أكمل المباراة، وانهرت باكيًا عندما منعوني من صعود طائرة المنتخب المتجهة لكأس آسيا باليابان".