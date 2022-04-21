"سبق" تقف على خدمة العربات الكهربائية بالحرم المكي.. هنا مراحل تطورها

تستعرض جولة "سبق" داخل المسجد الحرام، خدمة العربات الكهربائية الحديثة، ساردة كيفية مراحل تطورها بدءًا من الكرسي الخشبي الذي كان يحمله العديد من الأشخاص فوق رؤوسهم ليطوفوا ويسعوا بالحجيج والمعتمرين، مرورًا بالعربات اليدوية المصنوعة من الخشب، والعربات اليدوية ذات الوزن الخفيف، ووصولًا إلى عربات كهربائية ذات مواصفات ومقاييس عالمية.