"سبق" تقف على خدمة العربات الكهربائية بالحرم المكي.. هنا مراحل تطورها

تستعرض جولة "سبق" داخل المسجد الحرام، خدمة العربات الكهربائية الحديثة، ساردة كيفية مراحل تطورها بدءًا من الكرسي الخشبي الذي كان يحمله العديد من الأشخاص فوق رؤوسهم ليطوفوا ويسعوا بالحجيج والمعتمرين، مرورًا بالعربات اليدوية المصنوعة من الخشب، والعربات اليدوية ذات الوزن الخفيف، ووصولًا إلى عربات كهربائية ذات مواصفات ومقاييس عالمية.
وقال مدير إدارة خدمات التنقل بالمسجد الحرام أحمد بن صالح المقاطي: إن ما يميز العربات الكهربائية، هي أنها ذات مواصفات ومقاييس عالمية؛ فضلًا عن أنه تم إضافة عربات جاءت بتصميم خفيف الوزن، مع محرك كهربائي (باور جلايد)، وحاصلة على براءة اختراع الهندسة الذكية، وهي سهلة النقل والطي والدفع.
وأضاف "المقاطي": يبلغ عدد العربات (8000) عربة؛ منها (3000) عربة كهربائية، و(5000) عربة يدوية تقدم لضيوف بيت الله العتيق لكي يؤدوا عباداتهم بكل راحة وسهولة؛ مشيرًا إلى أن الرئاسة حددت 4 مواقع ونقاط توزيع وانطلاق العربات؛ وهي جسر الشبيكة، ومدخل سلم الأرقم، ومدخل باب أجياد، ومدخل المروة فوق سطح دورات القشاشية.
ونوّه "المقاطي" بإمكانية حجز العربات الكهربائية من خلال تطبيق "تنقل"؛ حيث يستطيع المعتمر بكل سهولة الحجز المسبق؛ لتقليل التزاحم على نقاط بيع التذاكر وتسليم العربات للمستخدمين، مع إمكانية الدفع الائتمانية، وكذلك الدفع عند الاستلام؛ في خدمة متاحة على مدار الساعة لقاصدي الحرمين الشريفين ليؤدوا مناسكهم بكل يسر وسهولة.