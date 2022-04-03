"سبق" في أسبوع.. خادم الحرمين يهنئ الشعب بحلول رمضان.. ومجلس الوزراء يستنكر الأعمال الإرهابية

شهدت المملكة خلال الأسبوع الماضي أحداثًا مهمة على الصعيد المحلي والدولي ما بين تهنئة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز للشعب السعودي بمناسبة قدوم شهر رمضان المبارك ووصوله حفظه الله لمدينة جدة وتحويل جلسة مجلس الوزراء بجدة, ومجلس الوزراء يجدد التأكيد على أن الأعمال الإرهابية والتخريبية، لا تستهدف المملكة وحدها، بل أمن واستقرار إمدادات الطاقة بشكل أوسع، ونزاهة باشرت خلال شهر شعبان 5279 جولة رقابية، وحققت مع 258 متهمًا.
ومن الأحداث المهمة التي شهدها الأسبوع؛ صدور قرار وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، بتوطين عدد من الأنشطة والمهن في قطاع الترفيه, ووزير الإعلام يعلن عن قرب انطلاق سباق الإعلام "ميدياثون", والحملات الميدانية المشتركة لمتابعة وضبط مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود، تضبط (14693) مخالفاً والأمن العام كشف عن عقوبة القادم للعمرة بلا تصريح, وتأهل المنتخب السعودي لنهائيات كأس العالم في قطر 2022 للمرة السادسة في تاريخه متصدرًا مجموعته, واختتام فعاليات سباق الفورميلا بجدة.
وفي التقرير التالي، تستعرض "سبق" لكم أبرز أحداث الأسبوع:
وجه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان كلمة للمواطنين وعموم المسلمين بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك لعام 1443هـ.
وقال خادم الحرمين الشريفين: "نحمد الله تعالى أن بلغنا هذا الشهر الكريم، الذي قال عنه سبحانه: "شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان"، وفقنا الله وإياكم للصيام والقيام".
ترأس خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز اليوم جلسة #مجلس_الوزراء حيث أطلع المجلس على فحوى المباحثات مع أخيه الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية خلال زيارته للمملكة، وما اشتملت عليه من استعراض العلاقات التاريخية الراسخة، وسبل تطويرها وتنميتها في المجالات كافة.
قال خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، بمناسبة بلوغ صحيفة "أم القرى" قرنًا من الزمان منذ صدورها، إنها عاصرت تأسيس المملكة العربية السعودية، ونهضت مع نهضتها الكبيرة التي شملت قطاعات الدولة ومناطقها كافة، مشيرًا إلى تميزها بأنها لم تتوقف عن الصدور خلال سنوات عمرها رغم التحديات التي واجهتها.
أعلنت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد اليوم، أنها باشرت خلال شهر شعبان 5279 جولة رقابية، وحققت مع 258 متهمًا، وتم إيقاف 127 شخصًا من عدة جهات؛ منها "الدفاع، والداخلية، والحرس الوطني، والصحة، والعدل، والتعليم".
أعلن وزير الإعلام المكلف الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي عن قرب إطلاق المنافسة الإعلامية "ميدياثون"، تحت شعار "سباق الإعلام"، أحد مشروعات مركز التواصل الحكومي بوزارة الإعلام للتطوير وتحفيز الفكر الإعلامي المبدع.
أصدر المهندس أحمد الراجحي وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، اليوم، قرارًا بتوطين عدد من الأنشطة والمهن في قطاع الترفيه.
وقال المهندس أحمد الراجحي: إن القرار يهدف لتوفير المزيد من الفرص الوظيفية لأبناء وبنات الوطن، وتعزيز إسهامهم في الاقتصاد الوطني.
أسفرت الحملات الميدانية المشتركة لمتابعة وضبط مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود، التي تمت في مناطق المملكة كافة، وذلك للفترة من 21 / 8 / 1443 هـ؛ الموافق 24 / 3 / 2022 م حتى 27 / 8 / 1443هـ؛ الموافق 30 / 3 / 2022م، عن ضبط (14693) مخالفاً، منهم (9271) مخالفاً لنظام الإقامة، و(3651) مخالفاً لنظام أمن الحدود، و(1771) مخالفاً لنظام العمل.
أكد الأمن العام أن مخالفة مَن يضبط قادماً للعمرة دون تصريح تقدّر بـ 10 آلاف ريال.
وأوضح أنه سيتم التأكّد من التصريح في تطبيق "توكلنا" من خلال مطابقته بالهوية الوطنية أو بالإقامة أو برقم الجواز أو برقم الحدود، وبالرقم المحدد في التصريح.
وصل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، إلى محافظة جدة، قادماً من الرياض.
نيابةً عن صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رعى الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز نائب وزير الدفاع حفل تخريج الدفعة (35) من طلبة كلية الملك فهد البحرية، ودورة تأهيل الضباط الجامعيين الدفعة (26)، وذلك بمقر الكلية بالجبيل، بحضور عددٍ من أصحاب المعالي وكبار المسؤولين وأولياء أمور الخريجين.
ظلت الأمانة العامة تتابع، بقلق بالغ، التصعيد العسكري لميليشيا الحوثي باتجاه المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة، والذي استهدف المنشآت المدنية وعرّض حياة السكان المدنيين للخطر، وذلك في انتهاكٍ صارخٍ للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني.
قالت النيابة العامة: يُحظر اتخاذ أي مظاهر خارجية من شأنها أن تنشئ اعتقادًا كاذبًا لدى الآخرين، في صفة الشخص بممارسته لأي من المهن الصحية بصفة غير صحيحة.
رصدت صحيفة سبق الالكترونية زيارة وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ لجمهورية إندونيسيا تلبية لدعوة وزير الشؤون الدينية الإندونيسي, وتخللت الزيارة منح "آل الشيخ" الدكتوراه الفخرية من أكبر جامعة اسلامية وعددًا من اللقاءات وتدشين مشاريع الوزارة.
حقق المنتخب السعودي الأول لكرة القدم إنجازًا غير مسبوق بعدما تأهل لنهائيات كأس العالم في قطر 2022 للمرة السادسة في تاريخه متصدرًا مجموعته بـ(23 نقطة)؛ وذلك عقب التغلب على الكنغر الأسترالي.
نيابة عن الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع؛ شهد مساء اليوم الأمير خالد الفيصل، مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة، ختام منافسات جائزة السعودية الكبرى STC للفورمولا1 لعام 2022.