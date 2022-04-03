"سبق" في أسبوع.. خادم الحرمين يهنئ الشعب بحلول رمضان.. ومجلس الوزراء يستنكر الأعمال الإرهابية

قال خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، بمناسبة بلوغ صحيفة "أم القرى" قرنًا من الزمان منذ صدورها، إنها عاصرت تأسيس المملكة العربية السعودية، ونهضت مع نهضتها الكبيرة التي شملت قطاعات الدولة ومناطقها كافة، مشيرًا إلى تميزها بأنها لم تتوقف عن الصدور خلال سنوات عمرها رغم التحديات التي واجهتها.