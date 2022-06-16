"سبل" توقع مذكرة تفاهم لتقديم خدمة نقل الحقائب من وإلى المطارات

وتهدف مذكرة التفاهم إلى التعاون بين الطرفين في مجال تطوير تجربة المسافر من خلال أتمتة نقل حقائب المسافرين من فروع سبل في المملكة إلى المطارات وكذلك نقل حقائب المسافرين القادمين للمملكة من المطار إلى فروع سبل في جميع أنحاء المملكة، مما سيسهم في تقليل وقت الانتظار في المطارات وجعل تجربة السفر أسهل مما كانت عليه.