ستينية تستعيد حركتها الطبيعية بعد إجراء عملية الكي بالتردد الحراري المبرد في مستشفى دلّه النخيل

حققت دلّه الصحية الريادة في مجال الرعاية الصحية في المملكة لعقود طويلة، وقد كان "دلّه النخيل" أول مستشفى في المملكة يدخل تقنية جراحة المناظير في عام 1990، وجراحة القلب المفتوح في القطاع الخاص في عام 1995، وولادة طفل بعد عملية التلقيح الصناعي في عام 1996.