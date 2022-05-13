سحب عيّنات 12 فحلاً من الإبل النادرة لتوثيق سلالتها

يشار إلى أن الفحول الموثّقة هي غرنوق، وولداه الشامخ والحاكم، وشقران، وشامان، والعالي ولد العالي، وولد نوفان، والكايد ولد الكايد، وخزاّم الشعل، والزعيم ورمّان، والفاخر.