"سدايا" تحذر من اتصالات لأفراد يدعون انتسابهم لمركز المعلومات الوطني

أصدرت الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي (سدايا) بيانًا قالت فيه إنه وإشارة إلى ما تم رصده خلال الأيام القليلة الماضية من اتصالات هاتفية تلقاها العديد من المواطنين والمقيمين في المملكة من أفراد يدّعي بعضهم انتسابهم لمركز المعلومات الوطني بزعم تحديث البيانات البنكية، ونظراً إلى أن مركز المعلومات الوطني لا يقوم أساساً بالتواصل مع المستفيدين؛ فإن الهيئة تدعو عموم المواطنين والمقيمين إلى ضرورة أخذ الحيطة والحذر، وعدم التجاوب نهائياً مع تلك الاتصالات التي تهدف إلى استدراج المتصلين للإفصاح عن معلوماتهم الشخصية وأرقامهم السرية؛ الذي قد يترتب عليه -بكل أسف- سرقة بياناتهم وإلحاق الضرر بهم.