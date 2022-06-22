"سرب" يفتح باب التسجيل في برنامج تدريبي لفنيي صيانة الإشارات

أعلن المعهد السعودي التقني للخطوط الحديدية (سرب) عن بدء التقديم في البرنامج التدريبي لفنيي صيانة الإشارات والاتصالات والتحكم المنتهي بالتوظيف في إحدى الشركات المشغلة لقطار الحرمين السريع.
وتمتد فترة التدريب 12 شهراً، وتتضمّن مرحلتين من التعليم والتدريب النظري والتطبيقي، بما يسهم في تأهيل الكفاءات الوطنية المتخصصة بقطاع الخطوط الحديدية.
وأكد مدير عام المعهد السعودي التقني للخطوط الحديدية (سرب) المهندس عبدالعزيز بن محمد الصقير أن هذا البرنامج يأتي امتداداً للشراكة النوعية مع شركة إكس رايل - السعودية؛ وذلك بهدف توطين صناعة النقل بالخطوط الحديدية في المملكة، وتمكين الكفاءات الوطنية في هذه التخصصات النوعية.
وأوضح "الصقير" أن فترة التقديم لهذا البرنامج بدأت من يوم أمس الثلاثاء الموافق 21 يونيو، وحتى تاريخ 7 يوليو 2022م عبر موقع سرب الإلكتروني www.srp.edu.sa.
وأشار إلى أن "سرب" لديه مجموعة من الشراكات مع أفضل المؤسسات الرائدة عالمياً في مجالي التدريب والتعليم.
جدير بالذكر أن المعهد السعودي للخطوط الحديدية (سرب) يقدم برامج رئيسية هي: قيادة القطارات، وتشغيل وإدارة المحطات، بالإضافة إلى الاتصالات والتحكم، صيانة البنية التحتية، وأخيراً صيانة القاطرات والعربات.
ويهدف المعهد لإعداد وتأهيل الكفاءات الوطنية في مجال النقل بالخطوط الحديدية، ففي عام 2021م، مكّن المعهد أكثر من 400 خريج للعمل في عدة تخصصات في صناعة النقل السككي.
ويواصل المعهد دوره التعليمي والتدريبي في إمداد قطاع النقل والخدمات اللوجستية بالعناصر القادرة على إكمال مسيرة العطاء والإسهام في الارتقاء بهذه الصناعة الحيوية، لتصبح المملكة مركزاً لوجستياً رائداً على الخارطة العالمية.