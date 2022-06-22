"سرب" يفتح باب التسجيل في برنامج تدريبي لفنيي صيانة الإشارات

وأكد مدير عام المعهد السعودي التقني للخطوط الحديدية (سرب) المهندس عبدالعزيز بن محمد الصقير أن هذا البرنامج يأتي امتداداً للشراكة النوعية مع شركة إكس رايل - السعودية؛ وذلك بهدف توطين صناعة النقل بالخطوط الحديدية في المملكة، وتمكين الكفاءات الوطنية في هذه التخصصات النوعية.