سر نجاحها.. كاتب "هذا السعودي فوق": فخور لغنائها أمام ولي العهد بلسان تركي

وكشف عن وجود نصوص وطنية لديه، مشيرًا إلى أنه قدم بعد شيلة "هذا السعودي فوق فوق" نص "هذا مكانك يالسعودي" التي كانت فكرتها عندما شبه ولي العهد الشعب السعودي بجبل طويق "شبهتنا بطـويق يا وافي الخصال وابشر بشعبٍ لاوقف مثل الجبال، معك معك قدام ونصال الطوال، هذا مكانك يالسعودي".