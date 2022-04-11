‫"سعد الطيان" في مسلسل العاصوف لـ"سبق": الأعمال الفنية السعودية الآن تعيش في مرحلة ونقلة نوعية جديدة

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أولاً أشكر mbc والأستاذ ناصر القصبي والأستاذ عبدالرحمن الزايد والمخرج المثنى صبح على ثقتهم بوجودي ومشاركتي بهذا العمل الجبار، وكان الجزء الثاني من مسلسل العاصوف بداية ظهوري بشخصية سعد الطيان التي كانت تمهيدًا للجزء الثالث الذي يتحدث فيه عن الصحوة ومن استغلوا الحياة الدنيا تحت عباءة الدين للوصول إلى مصالحهم بكل سهولة و يسر، حيث استغلوا المنابر والخطب للحصول على أموال الجهاد واستغلوا الصلح في الديات للحصول على أموال طائلة لمصالحهم الشخصية.

أضاف: ويعيشون وسط المجتمع المتدين باسم الدين وهذا ما يتمحور عنه الجزء الثالث من مسلسل العاصوف الذي يعرض الآن على شاشة mbc.

أردف: وشخصية سعد الطيان كانت مركبة حسب وجوده بالمجتمع فمع رجال الدين كان أقل منهم علمًا وطالب العلم الذي يقتدي بهم ويستفيد منهم، ومع طلابه كان الأب الروحي الذي يقتدون به ويفعلون ما يأمرهم في حدود مصالحه.