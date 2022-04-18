"سعد خضر" و"خالد سامي" الغائبان في رمضان.. كيف حالهما الآن؟!

وتعبيرًا عن الوفاء لهذين الاسمين تحديداً؛ أجرت "سبق" اتصالاً بالفنان "سعد خضر"، وأبدى كامل امتنانه وشكره، قائلاً: "أنا بخير وصحة، وأشكر كل من سأل عني، وأكنّ للجميع المحبة والتقدير، وما زلت ولله الحمد قادراً على العطاء في المجال الفني، ومستعد للمشاركة في القنوات السعودية أو غيرها متى ما كان العمل جيداً وهادفاً".