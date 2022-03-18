"سعودي الروح".. الصحافى السوداني محمد صديق يعزف لحن الوداع عن المملكة

واستطرد بالقول: أرجو من جميع من زاملتهم وعرفتهم وعرفوني مسامحتي والعفو والصفح إن كان قد بدر مني خطأ أو تجاوز أو صدرت مني كلمة في حق أحد، لأني لا أريد أن أذهب وفي رقبتي وذمتي حق أو مظلمة لأحد: (ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرًا كما حملته على الذين من قبلنا).